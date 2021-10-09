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Российским врачам поднимут зарплату

10:06
  • суббота
  • 09 октября 2021

Она существенно вырастет

Врачи в России станут зарабатывать больше. В правительстве подготовили параметры новой системы их оплаты труда. Об этом стало известно "Коммерсанту".
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По информации издания, внедрение отраслевой системы оплаты труда должно существенно изменить оплату труда работников системы здравоохранения. Им будут платить зарплату по единым для всей страны правилам.

Зарплата будет формироваться из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Благодаря этому у врачей и другого персонала вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка.

Новый порядок оплаты труда предполагает рост доли оклада в зарплате у медработников до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей - до 57%. Сейчас она держится на уровне 40%.  Минимальный прирост средних зарплат у медицинских работников составит 2%, а максимальный -  78%.

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