Россия обыграла Словакию в отборочном матче к ЧМ-2022

Игра завершилась со счётом 1:0

Россияне обыграли словаков в отборочном матче к Чемпионату мира по футболу 2022 года. Игра проходила на "Ак Барс Арене" в Казани. Наши футболисты одержали победу с минимальный счётом 1:0. Гол в свои ворота забил на 24-й минуте Милан Шкриньян.

Российская сборная находится на второй строчке турнирного зачёта, у неё в активе 16 очков. Столько же очков и у лидирующей Хорватии, от которой Россия отстаёт по дополнительным показателям.

До словаков россияне в отборе к чемпионату обыграли Кипр и Мальту. Следующий матч пройдёт в Мариборе с командой Словении.

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