ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия обыграла Словакию в отборочном матче к ЧМ-2022

10:25
  • суббота
  • 09 октября 2021

Игра завершилась со счётом 1:0

Россияне обыграли словаков в отборочном матче к Чемпионату мира по футболу 2022 года. Игра проходила на "Ак Барс Арене" в Казани. Наши футболисты одержали победу с минимальный счётом 1:0. Гол в свои ворота забил на 24-й минуте Милан Шкриньян.
В Кремле оценили работу нового главного тренера сборной по футболу

Российская сборная находится на второй строчке турнирного зачёта, у неё в активе 16 очков. Столько же очков и у лидирующей Хорватии, от которой Россия отстаёт по дополнительным показателям.

До словаков россияне в отборе к чемпионату обыграли Кипр и Мальту. Следующий матч пройдёт в Мариборе с командой Словении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия - Словакия
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия - Словакия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.