Россия обыграла Словакию в отборочном матче к ЧМ-2022

Игра завершилась со счётом 1:0
Россияне обыграли словаков в отборочном матче к Чемпионату мира по футболу 2022 года. Игра проходила на "Ак Барс Арене" в Казани. Наши футболисты одержали победу с минимальный счётом 1:0. Гол в свои ворота забил на 24-й минуте Милан Шкриньян.
Российская сборная находится на второй строчке турнирного зачёта, у неё в активе 16 очков. Столько же очков и у лидирующей Хорватии, от которой Россия отстаёт по дополнительным показателям.
До словаков россияне в отборе к чемпионату обыграли Кипр и Мальту. Следующий матч пройдёт в Мариборе с командой Словении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: