Три человека остаются под завалами пятиэтажки в Батуми

Секция дома рухнула в пятницу

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми, по данным грузинских СМИ, возросло до шести. В больнице из-за тяжёлых травм скончалась женщина. Среди жертв - двое несовершеннолетних.

Три человека остаются под обломками. Спасатели буквально вручную разбирают завалы. Понедельник, 11 октября объявлен в стране днём траура.

Секция пятиэтажки обрушилась накануне, 8 октября. Утром полиция задержала троих подозреваемых. Это хозяин квартиры на первом этаже и рабочие.

По данным следствия, они проводили ремонт с грубыми нарушениями норм безопасности. Если этот факт подтвердится, им может грозить до десяти лет тюрьмы, сообщает "ТВ Центр".

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