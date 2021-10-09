Медведчука обвинили в подрыве энергетической стабильности Украины

В адрес политика звучат абсурдные обвинения

На Украине вслед за Верховной радой кадровые перестановки грядут и в правительстве. С отставкой спикера Разумкова депутаты разобрались, теперь намерены взяться за министров. Речь, по некоторым данным, может идти сразу о пяти портфелях, в том числе, зампреда правительства и главы Минобороны, сообщает "ТВ Центр".

Нападают и на оппозиционеров: в адрес Виктора Медведчука вновь звучат абсурдные обвинения в госизмене. Власти подозревают его в том, что в 2014 году он организовал поставки угля из ДНР и ЛНР, сорвав тем самым закупки топлива в ЮАР, что якобы снизило энергетическую независимость Украины. Эксперты, правда, считают данные утверждения бредом, объясняя новое дело против Медведчука совсем другими мотивами.

"Это борьба с оппозицией. Это вопрос рейтинга. Это вопрос продления. И сейчас это даже более своевременно, чем месяц назад. Потому что дело с офшорными скандалами. И необходимо какой-то информационный повод, который перекроет этот скандал", - полагает политический эксперт Александр Лазарев.

Впрочем, простым украинцам явно не до них, учитывая надвигающиеся холода и цену на газ, которая по-прежнему остается крайне высокой. А значит это отразится и на их коммунальных платежах, которые можно было бы снизить, сделай Киев разумный выбор.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram