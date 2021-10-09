В Москве открыли сад памяти жертв ГУЛАГа

Там растут деревья, привезённые из мест заключения репрессированных

Сад памяти открылся в Москве возле Музея истории ГУЛАГа. В сквере растут деревья и кустарники, привезённые из мест, где располагались лагеря.

Высаживать растения помогали родственники бывших заключённых. Начала работу и экспозиция в новом выставочном павильоне. Прототипом постройки стал дощатый ангар для единственного гидросамолёта на Соловецких островах.

"Это не только такое музейное открытие. Это и открытие территории для людей, которые живут рядом, потому что она более 30 лет находилась за бетонным забором. И сегодня мы уже смогли снести забор. И эта территория стала открытой для горожан и для людей, которые живут здесь рядом", - отметил директор музея Роман Романов.

Также в саду планируют размещать уличные скульптуры и инсталляции. Там уже установили вышку, которая находилась в одном из лагерей в Магаданской области, сообщает "ТВ Центр".

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