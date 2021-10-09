Состояние Валерия Гаркалина резко ухудшилось

Актёр находится в реанимации

Валерия Гаркалина перевели на аппарат ЭКМО, актёр находится в тяжёлом состоянии, сообщает Baza. На таком же аппарате несколько недель провела в больнице с коронавирусом певица МакSим. Её организм смог побороть болезнь.

67-летнего Гаркалина госпитализировали с коронавирусом несколько дней назад в больницу в Коммунарке. На этой неделе его подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию.

Актёр известен по своим ярким киноролям в картинах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Царь Иван Грозный" и многочисленным театральным постановкам.

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