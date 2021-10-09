В Турции задержаны за шпионаж шесть человек с российскими паспортами

Они готовили нападение на иностранцев

Турецкие спецслужбы задержали шестерых иностранцев с российскими паспортами по подозрению в шпионаже. Как сообщает телеканал CNN, операция по задержанию проводилась в Стамбуле и Анталье.

Национальность задержанных не сообщается, но у них найдены российские паспорта. Пока не понятно, подлинные они или поддельные.

Известно, что задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. Им инкриминируют серьёзное преступление – политический и военный шпионаж.

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