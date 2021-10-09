В Москве появится храм в честь Ксении Петербургской

На стройке побывал Владимир Ресин

На севере Москвы в Бескудниковском районе строят храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь выполнят в традициях архитектуры средневековой Руси. Это будет каменный одноглавый храм с тремя апсидами и приделом.

Здание сможет вмещать до 500 прихожан. В прошлом месяце провели чин освещения закладного камня, а сейчас возводят стены храма, сообщает "ТВ Центр".

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