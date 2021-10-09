Детей с ограниченными возможностями познакомили с историей космонавтики

Они побывали на ВДНХ

Ближе к звёздам. На познавательной экскурсии в павильоне "Космос" на ВДНХ побывали участники проекта "Летай со мной", это дети с диагнозом ДЦП.

Мероприятие организовано Общероссийским народным фронтом совместно с благотворительным фондом Екатерины Иноземцевой. Инициативу поддержали многие некоммерческие организации, реабилитационные центры и предприниматели, сообщает "ТВ Центр".

В рамках проекта дети с инвалидностью от пяти до четырнадцати лет посещают различные мероприятия, а также проходят курс занятий по адаптивной физкультуре.

"Также мы продумываем чтобы дети могли развиваться в рамках соцкультреабилитации. При поддержке "Роскосмоса" была проведена экскурсия для детей нашего проекта. Дети познакомились с историей космонавтики, посмотрели, как происходил полёт человека в космос", - руководитель проекта ОНФ "Летай со мной" Екатерина Иноземцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram