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Детей с ограниченными возможностями познакомили с историей космонавтики

14:49
  • суббота
  • 09 октября 2021

Они побывали на ВДНХ

Ближе к звёздам. На познавательной экскурсии в павильоне "Космос" на ВДНХ побывали участники проекта "Летай со мной", это дети с диагнозом ДЦП.
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Мероприятие организовано Общероссийским народным фронтом совместно с благотворительным фондом Екатерины Иноземцевой. Инициативу поддержали многие некоммерческие организации, реабилитационные центры и предприниматели, сообщает "ТВ Центр".

В рамках проекта дети с инвалидностью от пяти до четырнадцати лет посещают различные мероприятия, а также проходят курс занятий по адаптивной физкультуре.

"Также мы продумываем чтобы дети могли развиваться в рамках соцкультреабилитации. При поддержке "Роскосмоса" была проведена экскурсия для детей нашего проекта. Дети познакомились с историей космонавтики, посмотрели, как происходил полёт человека в космос", - руководитель проекта ОНФ "Летай со мной" Екатерина Иноземцева.

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