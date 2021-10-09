Александр Серов попал в реанимацию с большим поражением лёгких

Певец находится в тяжёлом состоянии

Певец Александр Серов госпитализирован с коронавирусом в реанимацию одной из московских больниц. У него большое поражение лёгких и тяжёлое состояние.

О болезни 70-летнего исполнителя рассказали в интервью kp.ru ("Комсомольской правде") его друзья. По их словам, Серов уже лечился в госпитале неподалёку от своего загородного дома.

Но, видимо, потребовалась помощь посерьёзнее и поэтому певца срочно доставили в реанимацию московской клиники. Серов находится на кислородной поддержке, у него почти 75% поражения лёгких.

Популярность Александр Серов обрёл в конце 80-х годов. Его хиты "Я люблю тебя до слёз" и "Мадонна" часто звучали по радио и телевидению.

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