Тяжёлый период: Дава раскрыл детали совместной жизни с Бузовой

Не всё было гладко в отношениях

Блогер Дава (Давид Манукян) рассказал о своём романе с Ольгой Бузовой. Поклонники и так многое знали об их коротких отношениях, но Дава решил поведать о непростом моменте.

"Период, когда мы с Олей скрывали наши отношения, был для меня очень тяжёлым, потому что приходилось постоянно прятаться, сидеть в машине, ждать, пока народ разойдется... Сложно", - вспомнил блогер о своём недолгом романе в интервью каналу "Вокруг ТВ" на YouTube.

Отношения Бузовой и Давы длились около года. Они стали близки во время съёмок клипа Ольги на песню "Лайкер". Несколько месяцев блогер и телеведущая скрывали любовную связь ото всех. Но потом даже сыграли свадьбу на Мальдивах.

Через несколько месяцев после сказки на островах их союз распался. Бузова обвиняла бывшего возлюбленного в рукоприкладстве, сам он это категорически отрицал.

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