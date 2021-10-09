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Собянин поздравил сборную Москвы с победой на чемпионате "Навыки мудрых"

16:10
  • суббота
  • 09 октября 2021

Соревнования проходили в дистанционном формате

Сергей Собянин поздравил сборную Москвы с победой в финале национального чемпионата "Навыки мудрых". "Наши мастера завоевали 22 медали, в том числе 13 золотых. Поздравляю, вы действительно лучшие в своём деле!" – написал мэр у себя на странице "ВКонтакте".
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"Навыки мудрых" - соревнования по стандартам WorldSkills среди специалистов старше 50 лет. Финал IV Национального чемпионата проходил с 6 по 8 октября. Свои профессиональные навыки продемонстрировали более 300 специалистов со всей страны.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат проходил в дистанционном формате. Финалисты, находясь в своём домашнем регионе, выполняли конкурсные задания на площадках под наблюдением экспертов и видеокамер.

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