Собянин поздравил сборную Москвы с победой на чемпионате "Навыки мудрых"

Соревнования проходили в дистанционном формате

Сергей Собянин поздравил сборную Москвы с победой в финале национального чемпионата "Навыки мудрых". "Наши мастера завоевали 22 медали, в том числе 13 золотых. Поздравляю, вы действительно лучшие в своём деле!" – написал мэр у себя на странице "ВКонтакте".

"Навыки мудрых" - соревнования по стандартам WorldSkills среди специалистов старше 50 лет. Финал IV Национального чемпионата проходил с 6 по 8 октября. Свои профессиональные навыки продемонстрировали более 300 специалистов со всей страны.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат проходил в дистанционном формате. Финалисты, находясь в своём домашнем регионе, выполняли конкурсные задания на площадках под наблюдением экспертов и видеокамер.

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