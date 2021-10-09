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В Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

17:33
  • суббота
  • 09 октября 2021

Обнаружен источник распространения болезни

В Туймазинском районе Башкирии введён режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа. Как сообщает региональное управление МЧС, болезнь выявлена у гусей в одном из хозяйств.
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Не исключено, что гуси заразились от перелётных птиц на расположенном рядом озере.

На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки автомобилей.

Специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырёх сёлах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа. Прививку получили около 800 человек.

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