В Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

Обнаружен источник распространения болезни

В Туймазинском районе Башкирии введён режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа. Как сообщает региональное управление МЧС, болезнь выявлена у гусей в одном из хозяйств.

Не исключено, что гуси заразились от перелётных птиц на расположенном рядом озере.

На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки автомобилей.

Специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырёх сёлах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа. Прививку получили около 800 человек.

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