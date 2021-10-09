В Хабаровском крае расследуют ЧП в воинской части

Заведено уголовное дело

Военная прокуратура возбудила уголовное дело об избиении военнослужащего в Хабаровском крае. ЧП произошло в одной из воинских частей, а видео ранее попало в Сеть.

Следователи выяснили, в какой именно части произошло жестокое избиение военнослужащего и выявило всех участников преступления, пишет "Российская газета".

Уголовное дело возбуждено по статьям "Неуставные отношения" и "Вымогательство". Прокуратура просит заключить под стражу подозреваемых. Пока они находятся в статусе задержанных.

Известно, что речь не идёт о дедовщине. Двое подозреваемых в избиении были призваны примерно в одно и то же время с потерпевшим. Они вымогали у него деньги и телефон, а затем избили.

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