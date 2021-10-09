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Учёные: Коронавирус мог появиться в 2012 году

19:15
  • суббота
  • 09 октября 2021

Такое предположение сделали в США

Коронавирус мог зародиться в 2012 году в теле китайского шахтёра. Такое предположение выдвинул американский учёный Джонатан Латэм.
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Девять лет назад образцы вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, пишет газета Telegraph. Специалист предположил, что в теле шахтёра произошли сотни мутаций, которые привели к образованию коронавируса.

В 2012 году у шести шахтёров, которые разгребали остатки помёта летучих мышей в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице по полгода. Медицинские образцы поразивших их вирусов были переданы в Ухань.

Через год после этого случая в том же месте был обнаружен коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен нынешнему вирусу.

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