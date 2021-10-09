В Большом театре во время спектакля погиб актер

Мужчину придавило декорацией

В Большом театре на сцене погиб актер. Мужчину придавило декорацией во время показа оперы "Садко".

Как сообщает телеграм-канал Mash, артисту мимического ансамбля придавило декорацией шею, из-за чего он скончался. Сразу после случившегося занавес резко опустили и объявили антракт. Спустя полчаса показ оперы полностью отменили.

В свою очередь телеграм-канал 112 сообщает, что погибший актер - 37-летний Евгений Кулеш.

Сейчас на месте работает полиция.

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