СКР начал проверку после гибели актера на сцене Большого театра

Большой театр подтвердил гибель актера

Следственный комитет начал проверку после гибели артиста из-за падения декорации на сцене Большого театра. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"9 октября во время оперного спектакля 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится доследственная проверка", - сообщила Иванова агентству ТАСС.

Ранее в Большом театре подтвердили гибель актера при смене декораций во время оперы "Садко". 37-летний Евгений Кулеш скончался на месте от открытого перелома черепа. Сразу после происшествия зрителей попросили покинуть зал, пока оперы был прерван.

Как рассказали очевидцы случившегося, актер не успел отойти во время смены декораций.

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