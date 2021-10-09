Появились подробности гибели актера на сцене Большого театра

СКР и прокуратура начали проверку
В Большом театре подтвердили гибель актера миманса во время показа оперы "Садко". Евгений Кулеш умер в результате открытого перелома черепа во время смены декораций.
Подробности гибели актера сообщает телеграм-канал 112. 37-летний Кулеш вынес стул и поставил его в центре сцены. После этого он должен был отойти в сторону, но вместо этого сделал шаг назад. В этом время декорация начала очень быстро опускаться. Актеры на сцене начали кричать Евгению, но он не услышал из-за шума. Затем декорация ударила актера по голове, в результате чего он скончался.
Сразу после случившегося показ оперы был прерван, зрителей попросили покинуть зал.
СКР уже начал проверку по факту гибели актера. Кроме того, проверку начала прокуратура.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram