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Появились подробности гибели актера на сцене Большого театра

21:59
  • суббота
  • 09 октября 2021

СКР и прокуратура начали проверку

В Большом театре подтвердили гибель актера миманса во время показа оперы "Садко". Евгений Кулеш умер в результате открытого перелома черепа во время смены декораций.

Подробности гибели актера сообщает телеграм-канал 112. 37-летний Кулеш вынес стул и поставил его в центре сцены. После этого он должен был отойти в сторону, но вместо этого сделал шаг назад. В этом время декорация начала очень быстро опускаться. Актеры на сцене начали кричать Евгению, но он не услышал из-за шума. Затем декорация ударила актера по голове, в результате чего он скончался.

Сразу после случившегося показ оперы был прерван, зрителей попросили покинуть зал.

СКР уже начал проверку по факту гибели актера. Кроме того, проверку начала прокуратура.

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