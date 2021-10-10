Самолёт с 20 парашютистами разбился в Татарстане

О судьбе находившихся на борту пока не сообщается

Самолёт L-410 с парашютистами местного аэроклуба разбился в Татарстане. Машина упала в городе Мензелинск, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

На борту самолёта находились 23 человека - 21 парашютист и два члена экипажа. Пока об их судьбе ничего не известно.

L-410 Turbolet - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для полётов на небольшие расстояния. Его начали изготавливать в Чехословакии в 1967 году. В 2018 году в России был выпущен первый L-410, собранный в Екатеринбурге.

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