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Самолёт с 20 парашютистами разбился в Татарстане

09:52
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

О судьбе находившихся на борту пока не сообщается

Самолёт L-410 с парашютистами местного аэроклуба разбился в Татарстане. Машина упала в городе Мензелинск, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
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На борту самолёта находились 23 человека - 21 парашютист и два члена экипажа. Пока об их судьбе ничего не известно.

L-410 Turbolet - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для полётов на небольшие расстояния. Его начали изготавливать в Чехословакии в 1967 году. В 2018 году в России был выпущен первый L-410, собранный в Екатеринбурге.

 

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