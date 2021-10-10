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Названа причина крушения самолёта с парашютистами

10:52
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

Погибли 16 человек

Самолёт с парашютистами в Татарстане мог разбиться из-за перегруза. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, перед взлётом в машине находилось больше людей, чем это предусмотрено техническими характеристиками.
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По последним данным, в результате падения самолёта L-410 погибли 16 человек, семеро извлечены из разрушенного салона живыми. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.

Машина с парашютистами совершила жёсткую посадку в Мензелинском районе Татарстана. Сейчас на месте падения работают спасатели.

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