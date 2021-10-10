Школьники в регионах снова уходят на удалёнку из-за коронавируса

Растёт заболеваемость

В российских регионах вводят дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса. В Ростовской области и Югре объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. А на Сахалине и в Чеченской республике начала работать система QR-кодов, сообщает "ТВ Центр".

Рост заболеваемости зафиксирован в 72 регионах страны. Во многих вводят дополнительные ограничения. Например, в Ленинградской и Воронежской областях школьники уйдут на каникулы раньше обычного. В Екатеринбурге и Самаре ученики покидают классы и переходят в онлайн. Без подтверждения наличия прививки или антител с завтрашнего дня жители Чеченской республики не смогут даже воспользоваться общественным транспортом.

Отсутствие симптомов, напоминают врачи, ещё не означает отсутствие болезни. Сами того не зная, многие могут оставаться источником распространения вируса. Но понимают это далеко не все. В Италии 9 октября прошла многотысячная акция протеста против введения так называемых зелёных ковид-паспортов. Без них людей не будут пускать на работу. Разъяренная толпа буквально штурмом взяла здание главного профсоюза в Риме, после чего направилась в сторону парламента. Остановить манифестантов удалось лишь с помощью водомётов и слезоточивого газа.

Жители Сингапура, которые не сделали прививку, теперь не смогут пообедать в кафе или отправиться на шоппинг в торговые центры. Гражданам Латвии, не прошедшим вакцинацию, тоже закрыт вход в непродовольственные магазины. Даже в Белоруссии, где в начале пандемии недооценивали угрозу, теперь ввели требование об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

В государствах Латинской Америки не успевают хоронить жертв коронавируса. Стремительно ухудшается эпидобстановка и в странах Африки. Из-за этого Россия и Марокко приостанавливают прямое авиационное сообщение. Соотечественники, которые сейчас находятся в Касабланке, сообщает МИД, смогут вернуться домой специально организованными рейсами.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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