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Трамп набросился на Байдена после бегства американских военных из Афганистана

12:26
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

Экс-президент раскритиковал политику нынешнего

Политика Джо Байдена ставит под угрозу энергетическую независимость США. Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп, сообщает "ТВ Центр".
Трамп усомнился в том, что Байден управляет США

Он выступил перед сторонниками в Айове - штате, с которого традиционно начинается предвыборная гонка. Трамп не раз намекал, что рассматривает возможность баллотироваться на новый срок.

Он раскритиковал действия нынешней администрации в Афганистане, заявив, что брошенную военную технику уже изучают Москва и Пекин. Это поможет им разработать более дешёвые и качественные аналоги.

Экономический план Байдена и повышение налогов на бизнес, по мнению Трампа, принесёт пользу Китаю. Предпринимателям будет выгоднее работать там, а не на родине.

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