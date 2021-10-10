Названо число погибших при крушении самолёта в Татарстане

На месте работают следователи

В Мензелинском районе Татарстана упал самолёт L-410. На борту находились 22 человека - парашютисты местной ДОСААФ и пилоты. Как сообщают в региональном МЧС, семерых удалось извлечь из-под обломков, они живы. В ведомстве подтвердили гибель 16 человек. По предварительным данным, неполадки возникли почти сразу после взлёта с аэродрома, пилоты пытались посадить самолёт. К месту крушения вылетел глава Татарстана.

Это был плановый тренировочный полёт. Самолёт, после того как поднялся в воздух с аэродрома, пролетел чуть больше километра и рухнул рядом с лесополосой. От удара фюзеляж развалился. Уцелела только хвостовая часть, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавших доставили в больницу. Один человек - в крайне тяжёлом состоянии. Информация о том, что с остальными, разнится. Экстренные службы уже подтвердили гибель пилотов. Версии причин авиакатастрофы - отказ техники и перегруз.

Прибывшим на место пожарным, удалось оперативно сбить пламя. Поэтому следов возгорания почти нет. Установлено, что борт принадлежал местному ДОСААФ. Он был принят к эксплуатации ещё в 1987 году сначала в составе ВВС, потом передан парашютному клубу. Выяснением всех обстоятельств, которые привели к трагедии сейчас занимаются прибывшие на место следователи.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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