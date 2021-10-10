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Жертвами суррогатного алкоголя в Оренбуржье стали 32 человека

13:23
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

Более 20 отравившихся находятся в больницах

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 32. За минувшие сутки в больнице скончались ещё два человека, сообщает ТАСС.
Растёт число жертв масового отравления в Оренбургской области

В стационарах сейчас проходят лечение 25 человек, у них серьёзное отравление. Ещё семеро отказались от госпитализации и лечатся дома.

Первые сообщения о массовом отравлении суррогатным алкоголем начали поступать из Оренбургской области в ночь на 7 октября. На следующий день следователи обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около трёх тысяч спиртосодержащей жидкости, предположительно, метанола. Задержаны 10 человек, шестеро из них заключены под стражу.

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