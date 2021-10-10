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Чем опасно скрытое ожирение

16:00
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

Им страдают в основном женщины

Среди столичных жителей, и, в первую очередь, жительниц стремительно распространяется эпидемия нового типа ожирения. Специалисты называют его скрытым, потому что оно не бросается в глаза.
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Антропологи из МГУ имени Ломоносова утверждают, что им страдают до 40% взрослых женщин. Это относительно новое явление, которое характерно в основном для жителей больших городов, и Москва не стала здесь исключением.

О том, почему не только откровенно полным, но даже внешне стройным людям, тем не менее, стоит задуматься о своём теле - в репортаже Александры Паниной (смотрите видео).

 

 

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