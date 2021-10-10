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11 октября объявлено днём траура в Татарстане

13:01
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

В авиакатастрофе погибли 16 человек

11 октября в Татарстане объявлено днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Мензелинском районе. О решении властей республики СМИ сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Самолёт с 20 парашютистами разбился в Татарстане

Утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана потерпел крушение самолёт L-410. На его борту находились парашютисты. Погибли 16 человек, ещё семеро доставлены в больницы.

Через несколько секунд после взлёта пилоты сообщили о неполадках в левом двигателе. Экипаж пытался увести самолёт от жилых домов, машина совершила жёсткую посадку рядом с лесополосой. От удара фюзеляж развалился. Уцелела только хвостовая часть, в ней и смогли выжить семеро парашютистов.  

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