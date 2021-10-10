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Лава затапливает испанский остров Пальма (видео)

14:32
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

Там обрушился кратер вулкана

На испанском острове Пальма продолжается извержение вулкана, лава затапливает всё вокруг. После обрушения кратера вулкана потоки лавы значительно увеличились в объёме.
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Как сообщает агентство EFE, масштаб извержения поражает: потоки лавы несут каменные глыбы размером с трёхэтажный дом. Ранее власти острова эвакуировали шесть тысяч жителей с прилегающих к вулкану территорий.

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. С тех пор из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили около тысячи зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов в атмосферу.

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