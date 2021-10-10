Погибший на сцене Большого театра актёр хотел уволиться перед трагедией

Он устал от однообразной работы

Погибший на сцене Большого театра артист незадолго до трагедии собирался уволиться. Об этом в интервью kp.ru ("Комсомольской правде") рассказал один из друзей Евгения Кулеша.

"Женя как-то сказал, что устал 20 лет делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было. Мол, давно бы уволился, если бы было, куда идти", - приводит слова приятеля издание.

Вечером 9 октября во время спектакля "Садко" в Большом театре на сцене под двухтонной декорацией погиб 38-летний артист Евгений Кулеш. Он служил в театре с 2002 года в мимическом ансамбле.

Администрация театра отменила спектакль и вернула зрителям деньги за билеты. Расследованием инцидента занялась полиция. Следователи дадут оценку случившемуся.

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