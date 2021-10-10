Президент Чехии попал в больницу после встречи с премьером

Политики обсуждали итоги парламентских выборов

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован. Главу государства доставили в Центральный военный госпиталь в Праге на машине, предназначенной для перевозки больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

Как сообщает газета Pravo, Земан попал в больницу сразу же после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, с которым он в своей загородной резиденции обсуждал итоги парламентских выборов. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил в Twitter госпитализацию Земана.

В сентябре 77-летний Земан уже лежал в госпитале из-за проблем с ногами. Недавно он переместился в инвалидное кресло. Также президент жаловался на плохой слух и низкое давление. В анамнезе Земана присутствует и сахарный диабет.

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