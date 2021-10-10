Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде

Бабье лето заканчивается

Бабье лето в Москве закончится во вторник, 12 октября. Установившуюся тёплую безоблачную погоду сменят дожди и небольшое похолодание.

О прогнозе синоптиков написал у себя в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, продлится до вторника включительно. В начале недели в условиях постепенного натекания облачности верхнего и среднего яруса в дневные часы воздух ещё сумеет прогреваться от плюс 9 до плюс 14, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться", - сообщил Тишковец.

В середине следующей недели над столицей зависнет атмосферный фронт, связывающий североатлантический и балканский циклоны. На небе появятся тучи, пойдёт мелкий дождь. Ночами будет от плюс 4 до плюс 6, днём – не теплее 10 градусов. В период с 19 по 21 октября может пойти и мокрый снег, но он сразу же будет таять.

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