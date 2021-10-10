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Собчак получила сотрясение мозга в аварии по дороге в аэропорт Сочи

16:27
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

В другой машине погибли два человека

Ксения Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы в ДТП, произошедшем неподалёку от Сочи. Телеведущая в себя в Telegram-канале написала о том, как всё случилось.
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельную аварию в Сочи

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", - сообщила Собчак.

По её совам, врачи предлагали ей госпитализацию, но она отказалась и вылетела в Москву.

"Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине", - написала ведущая.

Между тем, по сообщениям в соцсетях, виновником аварии на трассе Красная Поляна – Сочи был водитель Собчак. Управляя микроавтобусом он во время обгона допустил лобовое столкновение с легковой машиной. В ней погибли два человека, ещё один получил серьёзные повреждения позвоночника. ДТП произошло 9 октября.

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