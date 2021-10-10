Нуланд пустили в Россию в обмен на сокращение санкционного списка США

Она прилетает в Москву 11 октября

11 октября в Россию с визитом прилетает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она находится под российскими санкциями, но для того, чтобы Нуланд смогла попасть в Москву, из американского санкционного списка исключили несколько россиян.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Это было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников с свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах", - сказала Захарова.

Предполагается, что во время своего визита Нуланд пообщается с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Вероятно, речь будет идти о снижении напряжённости в отношениях Москвы и Вашингтона. По официальной информации Госдепа, Нуланд обсудит в России спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Виктория Нуланд запомнилась тем, что во время киевского Майдана в 2014 году лично поддерживала его участников и угощала их булочками и печеньем. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа". Тогда Нуланд занимала должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

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