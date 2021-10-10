"Классный проект": Собянин объявил о завершении IV сезона "Спортивных выходных"

Заниматься можно и онлайн

В Москве завершился четвёртый сезон проекта "Спортивные выходные". Об этом написал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Завершился четвёртый сезон "Спортивных выходных". Классный проект. Можно бесплатно заниматься с тренерами на свежем воздухе, знакомиться, общаться. На занятия порой приходят три поколения одной семьи", - отметил мэр.

"Спортивные выходные" - это бесплатные тренировки в столичных парках в рамках проекта "Здоровая Москва". Впервые проект был запущен в августе 2020 года. С того времени к нему присоединились более 100 тысяч человек.

Все желающие могут также тренироваться, подписавшись на YouTube-канал проекта. Одно занятие в неделю проходит там в субботу или воскресенье с участием тренеров, спортсменов и приглашённых звёзд.

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