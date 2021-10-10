ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Классный проект": Собянин объявил о завершении IV сезона "Спортивных выходных"

18:26
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

Заниматься можно и онлайн

В Москве завершился четвёртый сезон проекта "Спортивные выходные". Об этом написал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Собянин поздравил сборную Москвы с победой на чемпионате "Навыки мудрых"

"Завершился четвёртый сезон "Спортивных выходных". Классный проект. Можно бесплатно заниматься с тренерами на свежем воздухе, знакомиться, общаться. На занятия порой приходят три поколения одной семьи", - отметил мэр.

"Спортивные выходные" - это бесплатные тренировки в столичных парках в рамках проекта "Здоровая Москва". Впервые проект был запущен в августе 2020 года. С того времени к нему присоединились более 100 тысяч человек.

Все желающие могут также тренироваться, подписавшись на YouTube-канал проекта. Одно занятие в неделю проходит там в субботу или воскресенье с участием тренеров, спортсменов и приглашённых звёзд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Проект "Спортивные выходные"
Проект "Спортивные выходные"
Проект "Спортивные выходные"
Проект "Спортивные выходные"
Проект "Спортивные выходные"
Проект "Спортивные выходные"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.