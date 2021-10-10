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На Украине мечтают о возвращении Крыма за пять минут

18:18
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

Но этого не произойдёт

Любящие помечтать украинские политики придумали новую схему возвращения Крыма. В офисе Зеленского уверены, что это можно сделать за пять минут.
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Внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович возложил всю ответственность за военный конфликт на территории ДНР и ЛНР на Россию. Заодно Арестович решил помечтать о возвращении Крыма.

"Знаем, где ключ. Ключ - в Кремле. Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением", - сказал соратник украинского президента в эфире телеканала "Дом".

Подобные заявления звучат в Киеве регулярно. Россия же неоднократно давал понять, что тема территориальной принадлежности Крыма закрыта навсегда. Республика воссоединилась с Россией в 2014 году по результатам референдума, на котором более 96% жителей высказались за возвращение в Россию.

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