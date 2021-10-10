Водитель Собчак признал вину в ДТП с двумя погибшими

У самой телеведущей - сотрясение мозга

Водитель машины, в которой ехала в сочинский аэропорт Ксения Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП, пишет "Российская газета". Авария произошла 9 октября.

Столкнулись два автомобиля – микроавтобус и легковушка. Управлявший микроавтобусом мужчина 1981 года рождения допустил лобовое столкновение, в результате которого погибли два человека в легковом автомобиле. Третий получил серьёзные травмы, у него повреждён позвоночник.

Сама Ксения Собчак сообщила, что у неё сотрясение мозга и многочисленные травмы. Она вместе со своими спутниками пересела в другую машину и поехала в аэропорт.

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