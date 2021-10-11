ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Корабли Тихоокеанского флота провели масштабные учения

08:55
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Как они проходили?

Корабли Тихоокеанского флота запустили 10 ракет в Японском море. Зрелищные кадры учений публикует Минобороны. 

По легенде, условный противник атаковал наши позиции. Мишени "Малахит" и "Саман" были запущены с противолодочных и ракетных кораблей. Им противостояли экипажи флагманского крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц", сообщает "ТВ Центр".

Расчеты ПВО взяли цели на сопровождение, а потом уничтожили на безопасном удалении при помощи ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии. Учения проходили в рамках итоговой проверки. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.