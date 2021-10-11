Корабли Тихоокеанского флота провели масштабные учения

Как они проходили?

Корабли Тихоокеанского флота запустили 10 ракет в Японском море. Зрелищные кадры учений публикует Минобороны.

По легенде, условный противник атаковал наши позиции. Мишени "Малахит" и "Саман" были запущены с противолодочных и ракетных кораблей. Им противостояли экипажи флагманского крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц", сообщает "ТВ Центр".

Расчеты ПВО взяли цели на сопровождение, а потом уничтожили на безопасном удалении при помощи ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии. Учения проходили в рамках итоговой проверки.

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