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Кремль отказался обсуждать с Киевом вопрос Крыма

08:15
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Такой проблемы не существует

В Кремле отказались обсуждать с Украиной вопрос о принадлежности Крыма. Для Москвы такой проблемы нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На Украине мечтают о возвращении Крыма за пять минут

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", — сказал Песков, комментируя высказывание советника украинского президента по поводу полуострова.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крым "может быть деоккупирован" за пять минут решением российского лидера. Высказывания Арестовича прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков отметил,  что украинский политик говорит глупости и просто создает информационный шум, передает РИА Новости.

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