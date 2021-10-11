В Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести COVID-19

После контакта с инфицированными следует соблюдать ряд мер

Коронавирусная инфекция будет протекать легче, а выздоровление наступит быстрее, если соблюдать определенные меры при контакте с инфицированными. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как напомнила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, необходимо использовать защитные маски. После контакта с болеющим человеком нужно прополоскать горло, вымыть руки и лицо.

В этом случае в организм попадет меньшая доза вируса, благодаря чему в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее, отметила Руженцова.

Младший научный института, врач-терапевт Дарья Хавкина рассказала, что новый штамм коронавируса в целом не повлиял на продолжительность заболевания. Однако осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день.

При этом обычно тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, рассказали в Роспотребнадзоре РИА Новости.

Ранее американский ученый Джонатан Латэм предположил, что коронавирус мог зародиться в 2012 году в теле китайского шахтера. Девять лет назад образцы вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка. Специалист допустил, что в теле шахтера произошли сотни мутаций, которые привели к образованию коронавируса.

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