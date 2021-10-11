В ЦБ назвали сроки выпуска новой сторублевки

Старые банкноты будут использоваться наряду с новыми

Новая сторублевая банкнота появится в России в конце 2022 года. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев.

Как уточнил зампред регулятора, эскизный проект сторублевой купюры утвержден. В 2022 году планируется выпустить новую банкноту в обращение. При этом насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно: необходимо время, чтобы кредитные организации настроили свои банкоматы под новую купюру.

Соответственно, россияне получат возможность увидеть модифицированные сто рублей в обращении в заметном количестве ближе к концу 2022 года, пояснил Алексеев.

Сторублевки старого образца будут использоваться наряду с новыми, что соответствует международной практике. В 2023–2025 годах будет происходить постепенное насыщение оборота новыми сторублевками, а в 2026–2029 годах их доля станет весьма значительной, рассказал представитель Центробанка "Известиям".

В Гознаке ранее рассказали, какие купюры в России подделывают чаще всего. По словам гендиректора предприятия Аркадия Трачука, найти фальшивую банкноты проще всего среди тысячных и пятитысячных купюр.

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