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Эксперты Роскачества нашли кишечную палочку в наггетсах

08:52
  • понедельник
  • 11 октября 2021

В некоторых образцах обнаружили и листерии

Наггетсы нельзя назвать полностью безопасным продуктом, употреблять их в пищу можно только после высокотемпературной обработки, заявили в Роскачестве. Эксперты организации выявили нарушения по микробиологическим показателям в продукции некоторых марок.
Роскачество нашло фальсификат среди продающегося кваса

Тяжелых металлов и токсичных элементов в опасных для здоровья количествах в представленных образцах 20 торговых марок не обнаружено. В продукции Metro Chef, Perfetto, "Вкусвилл" и "Мясницкий ряд", выявлено незначительное превышение по количеству микроорганизмов. В кулинарном изделии "Золотой петушок" была найдена кишечная палочка. В полуфабрикатах "Вкусвилл" и "Мясницкий ряд" выявлены листерии - бактерии, способные размножаться в пищевых продуктах.

Листерии попадают в пищу, когда не соблюдается гигиена производства и хранения продуктов. Бактерии погибают при длительной термической обработке - при 100 градусах за 35-40 минут, напомнили в Роскачестве.

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