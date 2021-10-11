Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

С 15 ноября в ЕАО будут отстранять от работы лиц, не сделавших прививку

Власти Еврейской автономной области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан. Соответствующее распоряжение в понедельник, 11 октября, подписал главный санитарный врач региона Павел Копылов.

Согласно документу, пройти вакцинацию от COVID-19 обязаны работники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, детских центров и оздоровительных лагерей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

Также должны привиться сотрудники кинотеатров, концертных залов; транспорта общего пользования; торговли; общественного питания; салонов красоты, косметических, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.

Действие распоряжения распространяется на всех государственных и муниципальных служащих, работников досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; почтовой связи; бытовых услуг; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, библиотек), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

Руководители организаций должны обеспечить до 15 ноября 2021 года обязательную вакцинацию первым компонентом не менее 80% сотрудников. С 15 ноября следует отстранить от работы либо перевести на дистанционный режим, не имеющих ни одной прививки против коронавирусной инфекции, с 15 декабря — лиц, не закончивших полный курс вакцинации, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина рассказала, что в России на сегодняшний день не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса.

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