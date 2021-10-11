Названа средняя продолжительность коронавирусной инфекции

Болезнь в среднем длится 11 дней

Средняя продолжительность коронавирусной инфекции составляет 11 дней. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом в отдельных случаях заболевание может продолжаться до 28 дней, уточнила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В таких ситуациях течение болезни после 14-го дня обычно связано в развитием осложнений. В некоторых случаях их симптомы сохраняются более трех месяцев — до полугода, иногда дольше.

Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что длительность коронавируса зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма. При этом у людей, которые прошли вакцинацию, продолжительность болезни гораздо меньше, чем у не вакцинированных, сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует предпринять, чтобы COVID-19 протекал легче, а выздоровление наступило быстрее.

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