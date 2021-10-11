Крупный пожар вспыхнул на нефтехранилище в Ливане

Военные эвакуируют население из района ЧП

Военнослужащие ливанской армии проводят срочную эвакуацию населения из района ЧП на юге страны. На хранилище нефтеперерабатывающего завода "Аз-Захрани" вспыхнул пожар.

По данным местных СМИ, загорелась одна из цистерн с бензином. Угроза распространения огня на другие цистерны высока, пожарные пока не могут справиться с огнем. Причины возгорания устанавливаются.

В августе похожая ситуация возникла на севере Ливана. В результате пожара и взрыва на нефтехранилище в районе Аккар погибли 30 человек, около 80 пострадали, напоминает газета The Jerusalem Post.

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