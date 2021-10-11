ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупный пожар вспыхнул на нефтехранилище в Ливане

09:22
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Военные эвакуируют население из района ЧП

Военнослужащие ливанской армии проводят срочную эвакуацию населения из района ЧП на юге страны. На хранилище нефтеперерабатывающего завода "Аз-Захрани" вспыхнул пожар.
Российские военные помогли потушить крупный пожар в сирийской Латакии

По данным местных СМИ, загорелась одна из цистерн с бензином. Угроза распространения огня на другие цистерны высока, пожарные пока не могут справиться с огнем. Причины возгорания устанавливаются.

В августе похожая ситуация возникла на севере Ливана. В результате пожара и взрыва на нефтехранилище в районе Аккар погибли 30 человек, около 80 пострадали, напоминает газета The Jerusalem Post.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.