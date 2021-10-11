Врачи в регионах убеждают горожан скорее привиться от COVID-19

Вакцина безопасна и защищает от ковида

В связи с ростом заболеваемости в регионах вводят дополнительные меры. Кафе и рестораны Хакассии будут обслуживать только при наличии сертификата о вакцинации. А школьников в Воронежской области переводят на дистанционное обучение.

Допуск на тренировку при двух условиях: здоров и привит. В Хакасии спортивные комплексы и музеи, наряду с предприятиями общепита, попали в список объектов, куда можно войти лишь с электронным или бумажным сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании. Эти ограничение – следствие сложной эпидемиологической обстановки, объясняют врачи. Быстро растет число заболевших. А количество свободных коек в ковидных отделениях – всего 8 процентов. QR-коды с сегодняшнего дня будут проверять в торговых центрах, кинотеатрах и кафе в Самарской и Воронежской областях, Татарстане, Чечне, и Кабардино-Балкарии. В Челябинске самый большой наплыв посетителей в ТРЦ – не в магазинах обуви или одежды, а в мобильном прививочном пункте.

Много и тех, кто пришел вакцинироваться впервые – без этого не допустят на работу на почте, в парикмахерских, СПА-салонах, на транспорте, в театрах и многих других учреждениях. Так распорядился главный санитарный врач региона. Многие отнеслись с пониманием.

А вот в городе Котласе – на юге Архангельской области – два десятка преподавателей школы искусств получили постановления об отстранении от работы. Причина – упорное нежелание вакцинироваться. Учителя убеждены, что для борьбы с инфекцией хватит их естественного иммунитета. С педагогами беседовал главный врач горбольницы, но пока не убедил.

"На то, что вакцина безопасна, на то, что она защищает от ковида, получены однозначные положительные ответы. Каждый, кто занимает активную антипрививочную позицию и рекрутирует в свои ряды других граждан, сомневающихся, он должен понимать, что косвенно несет ответственность, что люди заболеют и могут погибнуть", - рассказал главный врач Котласской городской больницы Дмитрий Богданов.

В школах Новосибирской области за последние полмесяца вдвое выросло число классов, переведенных на карантин. Более 200 детей и преподавателей - на больничном с симптомами ковида и ОРВИ. 173 класса ушли на "дистант". С завтрашнего дня все школьники в Воронежской области продолжат обучение в онлайн-режиме.

Рейд провели на остановках общественного транспорта в уральском городе Ревда. О том, почему так важно соблюдать санитарные правила и вакцинироваться, напоминают врачи. После тяжелых смен они находят силы убеждать тех, кто сомневается.

"Сейчас человек может заболеть, чувствовать себя более-менее нормально. Потом 3-4 дня у него сохраняется высокая температура. И когда он приезжает за оказанием медицинской помощи или обращается в неотложку или в приемное отделение, то его состояние уже тяжелое. И сделать что-то в таком состоянии достаточно сложно. Потому что у человека уже не остается сил бороться", - рассказал врач Ревдинской городской больницы Александр Самарченко.

А усилий для борьбы потребуется еще очень много. Во Всемирной организации здравоохранения заявили: человечество преодолело почти 60 процентов пути для выхода из пандемии, но появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить ее завершение.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram