Лавров заявил о предвзятом отношении к российским вакцинам в ЕС

Эта тема обсуждалась на встрече главы МИД России с президентом Сербии
Борьба с коронавирусом стала одной из ключевых тем переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем.
Встреча состоялась в Белграде. Глава МИД отметил: страны активно взаимодействуют в этой сфере. Россия направляет своих специалистов для помощи в лечении пациентов с ковидом. Кроме того, в Сербии уже запущено производство нашего "Спутника V".
Также речь зашла о взаимном признании сертификатов о вакцинации с Европейским союзом.
"Мы такие переговоры уже достаточно давно ведём с Европейским союзом, там есть самые разные причины, по которым договорённость пока ещё не достигнута. есть и объективные причины, которые касаются выверки процедур, но есть, мы это видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, видим и предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям", - отметил Лавров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram