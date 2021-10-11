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Лавров заявил о предвзятом отношении к российским вакцинам в ЕС

11:55
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Эта тема обсуждалась на встрече главы МИД России с президентом Сербии

Борьба с коронавирусом стала одной из ключевых тем переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем.
Лавров пожаловался на отношение европейцев к вакцине "Спутник V"

Встреча состоялась в Белграде. Глава МИД отметил: страны активно взаимодействуют в этой сфере. Россия направляет своих специалистов для помощи в лечении пациентов с ковидом. Кроме того, в Сербии уже запущено производство нашего "Спутника V".

Также речь зашла о взаимном признании сертификатов о вакцинации с Европейским союзом.

"Мы такие переговоры уже достаточно давно ведём с Европейским союзом, там есть самые разные причины, по которым договорённость пока ещё не достигнута. есть и объективные причины, которые касаются выверки процедур, но есть, мы это видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, видим и предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям", - отметил Лавров.

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