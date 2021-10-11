Чем вызван кризис в отношениях Варшавы и Брюсселя

В Польше прошел массовый митинг

Массовые протесты в городах Польши. Более 100 тысяч граждан собрались на улицах, чтобы сказать "нет" выходу страны из Европейского Союза. Отношения Варшавы с Брюсселем переживают настоящий кризис. Чем уже спешит воспользоваться оппозиция.

Под флагами секс-меньшинств граждане Польши поют европейский гимн и клянутся в верности так называемым "европейским ценностям". Самый массовый митинг – в Варшаве. У стен королевского замка собралось до 100 тысяч участников. Шествия поменьше – в Люблине и других городах страны.

Повод собраться – решение Конституционного суда, признавшего приоритет национальной конституции над законодательством ЕС. Практика обычная для крупных членов Союза, однако в Брюсселе уже выразили резкое недовольство. В Еврокомиссии грозят принять некие "меры". А глава Европарламента и вовсе допустил блокировку выплат Польше из общеевропейского бюджета. И вот уже поляки обвиняют своё правительство в провокации – в намерении выйти из ЕС.

"Псевдосуд – группа людей, замаскированных под судей, – по приказу главы правящей партии, нарушив конституцию Польши, решила вывести нашу страну из Европейского Союза. Но место Польши в Европе! Европа – здесь!" – сказал председатель Европейской народной партии и партии "Гражданская платформа" Дональд Туск.

Бывший глава Евросовета Дональд Туск явно передёргивает факты. И президент, и правительство в лице премьера Моравецкого неоднократно заверяли: о выходе из Евросоюза не может быть и речи. Но тот же Туск – ещё и лидер главной оппозиционной партии, которая продвигает линию Брюсселя. Его задача – расшатывать ситуацию, усугублять недовольство нынешним правительством. Слова европолитика падают на благодарную почву. Поляки напуганы.

Не может обойтись подобный политический демарш и без упоминания России. Над головами протестующих – разрисованные портреты Путина и Ярослава Качиньского. Парадоксально - теперь уже лидера правящей партии Польши называют марионеткой Кремля. Но практикуясь в антироссийской риторике, Варшава рискует оказаться совсем без союзников. Кризис в отношениях с Брюсселем будет либо нарастать, что чревато экономическими проблемами. Либо завершится капитуляцией – принятием новых и жёстких условий внешнего контроля – в первую очередь, над польской судебной системой.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram