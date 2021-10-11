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Украинцы устроили акцию протеста у резиденции Зеленского

12:15
  • понедельник
  • 11 октября 2021

В это время другая толпа пыталась взять штурмом дом и бывшего президента страны Петра Порошенко

Жгли файеры, дымовые шашки и портреты президента. На Украине сотни недовольных граждан окружили резиденцию Владимира Зеленского. Выкрикивали лозунги против действующей власти. Прорваться к зданию людям не дал спецназ и усиленные отряды полиции.
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В элитном поселке Конча-Заспа под Киевом в минувшие выходные было неспокойно. Усиленные кордоны полиции встречали водителей еще на подъезде, а два дома спецназ и вовсе взял в кольцо. Если бы не эти меры, участники массовых митингов наверняка пошли бы на приступ, ведь живут здесь действующий и бывший президенты Украины.

Ни тот, ни другой из кризиса страну так и не вывели. Один начал войну в Донбассе, другой ее продолжает. Экономика планомерно стагнирует, население нищает. Поэтому и решили активисты напомнить обо все этом обитателям элитной недвижимости на украинской "Рублевке".

Причем, сторонники нынешнего президента митинговали у дома Порошенко в субботу, а те, кто поддерживает экс-президента, пришли к резиденции Зеленского в воскресенье. Но в какой-то момент две толпы встретились. Сначала ругались, причем, несмотря на убеждения, очень даже по-русски. Потом начались потасовки. Разнимать сошедшихся врукопашную пришлось полиции.

Впрочем, Зеленский ничего этого не видел. Тем вечером он блистал на сцене в программе "Светская жизнь". Вот только вопросы ведущая неожиданно стала задавать неудобные. Почему, например, Зеленский живет на госдаче, хотя обещал этого не делать. И собирается ли на второй срок. Президент ответил уклончиво, но подтекст понять можно:

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Но как бы я не любил свою дочь, это зависит только от того, что мы сможем сделать, и только от этого".

То, что Зеленский все-таки грезит вторым сроком, стало окончательно ясно на минувшей неделе, когда офис президента провел операцию по смене спикера Верховной рады. Вместо переставшего быть, как заявили депутаты от "Слуги народа", человеком команды Дмитрия Разумкова, поставили послушного Руслана Стефанчука. Однако эта рокировка популярности Зеленскому явно не прибавила. И теперь его критикуют со всех сторон. А ведь впереди еще почти три года текущего президентского срока. И что там решит народ в 2024-м предсказать сложно.

"К сожалению, я не могу сказать, что за последние два года люди стали жить лучше - с того момента, как Порошенко закончил свое бесславное правление. Надежд было столько, что разочарований стало в два раза больше", - рассказал экс-глава Харьковской обладминистрации Михаил Добкин.

И первые звоночки для Зеленского уже зазвучали. Воскресная осада его резиденции стала уже не первой. Файер-шоу и сожжение портретов главы Украины активисты уже устраивали весной этого года.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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