Число заражений COVID-19 в мире превысило 237,8 миллиона

За время пандемии распределено более 6 миллиардов доз вакцины

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 238 миллионам. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 11 октября, за время пандемии в мире зарегистрировано 237 860 699 заболевших коронавирусом. Умерли после заражения COVID-19 4 851749 человек.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США. В стране выявлено 44 339 764 инфицированных COVID-19. На втором месте – Индия, где заболели 33 971 607 человек. В Бразилии, которая на третьей позиции в этом списке, зарегистрировано 21 575 820 случаев заболевания COVID-19, сообщает университет. По его данным, за время пандемии в мире распределено более 6 миллиардов доз вакцины от коронавируса.

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