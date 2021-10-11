ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 237,8 миллиона

09:39
  • понедельник
  • 11 октября 2021

За время пандемии распределено более 6 миллиардов доз вакцины

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 238 миллионам. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.
Названа средняя продолжительность коронавирусной инфекции

По информации, полученной экспертами на утро 11 октября, за время пандемии в мире зарегистрировано 237 860 699 заболевших коронавирусом. Умерли после заражения COVID-19 4 851749 человек.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США. В стране выявлено 44 339 764 инфицированных COVID-19. На втором месте – Индия, где заболели 33 971 607 человек. В Бразилии, которая на третьей позиции в этом списке, зарегистрировано 21 575 820 случаев заболевания COVID-19, сообщает университет. По его данным, за время пандемии в мире распределено более 6 миллиардов доз вакцины от коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.