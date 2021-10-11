Власти Сербии отвергли перспективу вступления в НАТО

Государство также не намерено поддерживать антироссийские санкции

Сербия при нынешнем руководстве не намерена вступать в НАТО. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал министр внутренних дел государства Александр Вулин.

По словам главы МВД, пока президентское кресло занимает Александр Вучич, а сам Вулин руководит министерством внутренних дел, Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет.

Александр Вулин также подчеркнул, что Сербия "никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии", так как "история показала, что каждая русофобия является и сербофобией". Сербский министр отметил, что есть закономерность: "Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию".

Министр внутренних дел Сербии заявил, что развитие сотрудничества с Россией продолжится, в частности, в сфере борьбы с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью. В том числе будет продолжен двусторонний обмен информацией в этой области, рассказал Вулин в интервью РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует просить помощи у российского лидера Владимира Путина в свете ситуации на газовом рынке.

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