ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Сербии отвергли перспективу вступления в НАТО

09:41
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Государство также не намерено поддерживать антироссийские санкции

Сербия при нынешнем руководстве не намерена вступать в НАТО. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал министр внутренних дел государства Александр Вулин.
Сербия произвела 1,5 млн доз "Спутника V"

По словам главы МВД, пока президентское кресло занимает Александр Вучич, а сам Вулин руководит министерством внутренних дел, Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет.

Александр Вулин также подчеркнул, что Сербия "никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии", так как "история показала, что каждая русофобия является и сербофобией". Сербский министр отметил, что есть закономерность: "Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию".

Министр внутренних дел Сербии заявил, что развитие сотрудничества с Россией продолжится, в частности, в сфере борьбы с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью. В том числе будет продолжен двусторонний обмен информацией в этой области, рассказал Вулин в интервью РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует просить помощи у российского лидера Владимира Путина в свете ситуации на газовом рынке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.