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Сергунина: Москва стала участником глобальной сети по развитию инноваций

10:00
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает новые возможности

Московский инновационный кластер (МИК) присоединился к глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Как уточнила заммэра, данная сеть создана организацией The Competitiveness Institute — Asociación Competitividad, которая объединяет профессионалов из технологических кластеров со всего мира. Под эгидой сообщества проходят конференции, деловые миссии и программы обмена опытом, семинары, мастер-классы.

TCI Network объединяет 78 организаций и девять тысяч экспертов из 111 стран мира. В рамках сети действует две рабочие группы — по инновациям и оценке развития кластеров. Их целью является проведение по указанным тематическим направлениям проектных мастерских или специализированных встреч.

Наталья Сергунина отметила, что сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает новые возможности. Например, совместные программы с кластерами других стран будут способствовать продвижению проектов московских инноваторов на зарубежных рынках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках программы пилотного тестирования инноваций более 140 городских учреждений и коммерческих компаний согласились предоставить возможности для испытаний инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.

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